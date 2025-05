Dificuldade para dormir? Confira 3 dispositivos que podem ajudar a monitorar a qualidade do sono

Saiba como relógios e aplicativos inteligentes colaboram para uma noite de descanso tranquila e profunda

Segundo estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, em 2023, cerca de 70% dos brasileiros sofrem com algum tipo de distúrbio do sono. Isso acontece devido a diversos fatores relacionados à vida contemporânea, como o ritmo acelerado da rotina cotidiana que valoriza a extrema produtividade, a exaustão em detrimento do descanso e da qualidade de vida, o uso excessivo de telas, a falta de exercícios físicos e a ansiedade constante.

Desse modo, é possível perceber que a insônia nos dias atuais é um problema social e coletivo profundamente ligado à modernidade. Pensando nisso, cientistas desenvolveram dispositivos que permitem mapear a qualidade do sono à noite e identificar padrões que ocasionam os distúrbios do sono. Como consequência, auxiliam o indivíduo a alterar hábitos, para que tenha uma boa noite de descanso. Listamos alguns exemplos.

● Relógios inteligentes

Os relógios inteligentes são alguns dos principais dispositivos utilizados no monitoramento do sono. Isso porque eles têm a capacidade de acompanhar os batimentos cardíacos, a oxigenação do sangue e os movimentos corporais, que, juntos, proporcionam os dados necessários para identificar a duração, os ciclos e a intensidade do sono. Assim, os relógios traçam um panorama individualizado do descanso que auxilia no ajuste da rotina noturna.

● Sono +

Embora não tenha exatamente a função de monitorar o descanso noturno, o aplicativo Sono + tem uma lista de músicas específicas para induzir ao relaxamento, o que colabora para um sono tranquilo e restaurador. Entre os sons disponíveis para a escolha do usuário, há os da natureza, como os de chuvas, ventanias e ondas do mar. Além disso, para os bebês, há opções que simulam a respiração da mãe para que se sintam acolhidos como no útero.

● Sleep Monitor

Disponível para Android e iOS, o Sleep Monitor, além de monitorar a qualidade do sono, também conta com um alarme inteligente, que sugere o horário ideal para dormir (levando em conta a rotina da pessoa e o tempo necessário para o corpo humano descansar) e desperta suavemente no momento de acordar.

Ainda, o aplicativo possui uma função que permite registrar informações que contribuem para uma avaliação mais específica sobre o sono do indivíduo, como o horário da última refeição, se houve ou não prática de exercícios físicos e ingestão de bebidas alcoólicas naquele dia.

Esse acompanhamento próximo e personalizado caracteriza-se como um avanço tecnológico para detectar problemas como insônia, ansiedade e paralisia do sono, o que permite às pessoas buscarem os tratamentos adequados para terem mais qualidade de descanso. Mas é importante reiterar que esses aplicativos não podem substituir consultas médicas especializadas, e, por isso, caso necessário, procure um profissional da saúde para lhe orientar.