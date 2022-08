Dignity Gold GT Sprint Race – Thiago Camilo conquista a vitória da corrida final da Special Edition de Interlagos

São Paulo, SP – Se era emoção que o fã de velocidade queria não se decepcionou com a corrida que encerrou a segunda etapa da Special Edition da Dignity Gold GT Sprint Race, no início da tarde deste domingo, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. Thiago Camilo (GTSR#21, PRO) venceu com larga vantagem de oito segundos em relação ao segundo colocado, Diogo Moscato (GTSR#54, PROAM), que, por sua vez, cruzou a chegada com mais de nove segundos de distância de Luca Milani (GTSR#1, PROAM), um dos prodígios desta corrida.

Dali para trás, vários duelos e batalhas eletrizantes tomaram conta das 13 voltas em torno dos 4.309 metros de pistas da prova que fechou o evento. Como, por exemplo, a disputa da liderança pela classe AM entre os pilotos Leonardo Martins (#16), que venceu a prova, seguido muito de perto por Giovani Girotto (#72) e Luís Debes (#19). Aqui, a diferença entre o primeiro e o terceiro era de 512 centésimos de segundo.

O destaque maior da corrida mesmo ficou para o paulistano Luca Milani (#1) que fez uma prova de sobrevivência e recuperação, partindo da 20ª posição, virando a maioria das voltas com o melhor tempo e conquistando a terceira posição na geral e vice pela classe PROAM, na antepenúltima volta, numa brilhante ultrapassagem sobre Rafael Dias (#13, PRO). Outro “pega” que marcou bastante foi entre Dudu Barrichello (#77, PRO), Arthur Gama (#9, PROAM) e o catarinense Jorge Martelli (#87, PRO). Os três ficaram emparelhados na disputa pela sexta posição, mas o parceiro de Pedro Costa e primogênito de Rubens Barrichello levou a melhor.

“Estar aqui é sempre uma grande oportunidade e, hoje, não poderia ser diferente. Larguei da 14ª posição e consegui trazer um pódio e ajudar o Pedro, que sempre me ajudou na minha carreira e, por isso, estou bem feliz com o resultado”, afirma Dudu Barrichelo, que chegou à terceira colocação entre os carros PRO e somou mais 16 pontos para a dupla na tabela da Special Edition.

Para Thiago Camilo a semana foi um turbilhão de emoções. O líder da PRO, que só chegou ontem ao autódromo, por causa do funeral de seu avô Fortunato, dedicou sua vitória a ele e a sua equipe. Partiu em sétimo, e antes do final da terceira volta já liderava a corrida, mostrando toda sua habilidade. A partir dali, só administrou seu resultado.

“Cheguei e andei muito pouco com o carro e foi fundamental o trabalho de equipe neste final de semana. O Raphael (Teixeira) teve dois resultados muito bons e que permitiu nos manter na liderança. Vim para completar esse objetivo. Meu parceiro se deixou na sétima posição e rapidamente conquistei a liderança e administrei o resultado. Eu dedico esta vitória ao meu avô que foi o grande incentivador da minha carreira e que infelizmente nos deixou esta semana. Tenho certeza de que, onde estiver, está comemorando conosco”, declara, comovido, o campeão.

Leonardo Martins festejou de forma eufórica seu desempenho no final de semana. “Foi um final de semana perfeito e incrível. Fiz a pole, no classificatório, ganhei a primeira corrida, terceiro na segunda, e a vitória agora veio bem disputada, com briga do início ao fim. O carro estava perfeito, irretocável. Provavelmente este foi o meu melhor final de semana dentro da categoria e a melhor corrida da vida”, aponta o carioca radicado em São Paulo.

As emoções da 11ª temporada da Dignity Gold GT Sprint Race têm geração de imagens ao vivo pela Master/CATVE, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto. As três corridas da segunda etapa da Special Edition, em Interlagos, foram transmitidas, via streaming, nos perfis e canais das plataformas digitais da competição (@GTSprintRace), pelas quais houveram ainda ampla cobertura dos bastidores e, no Youtube, a exibição ficou também a cargo dos canais @Acelerados, @MotorsportBrasil e @HighSpeedTVbr. O canal por assinatura BandSports transmitiu a terceira corrida.

O próximo compromisso da Dignity Gold GT Sprint Race será em 18 de setembro com a realização da sétima etapa da temporada, válida pelo Campeonato Brasil da categoria, no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre/ RS. O último e decisivo encontro do torneio será com retorno ao Autódromo de Goiânia, programada para o dia 06 de novembro. E a etapa final (MatchPoint) com decisão dos títulos do Overall, Brasil e Rookie Of The Year, será no dia 11 de dezembro, em Londrina/PR.

A GT Sprint Race é patrocinada por Dignity Gold e Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads, Fremax, Real Radiadores e Graxa.

Confira o resultado da terceira corrida da Special Edition (Etapa Interlagos):

1) #21 Thiago Camilo/ Raphael Teixeira, PRO, 13 voltas, 26min20seg597

2) #54 Diogo Moscato, PROAM, a 8seg410

3) #1 Luca Milani/ Roberto Milani, PROAM, a 9seg793

4) #13 Rafael Dias, PRO, a 13seg448

5) #18 Dudu Trindade, PROAM, a 15seg431

6) #77 Pedro Costa /Dudu Barrichello, PRO, a 16seg419

7) #9 Arthur Gama, PROAM, a 18seg767

8) #87 Jorge Martelli/ Rodrigo Sperafico, PRO, a 18seg872

9) #16 Leonardo Martins, AM, a 41seg696

10) #72 Giovani Girotto, AM, a 41seg833

11) #19 Luís Debes, AM, a 42seg209

12) #79 Rafael Seibel, PROAM, a 44s463

13) #17 Walter Lester, AM, a 52seg422

14) #08 Alexandre Kauê/ Tiago Kfouri, AM, a 52seg473

15) #31 Roberto Possas, AM, a 1min19seg616

16) #78 Léo Yoshii, AM, a 1min52seg015

17) #37 Ayrton Chorne, PRO, a 2 voltas

Não completaram 75% da prova:

18) #82 Lourenço Beirão /Gerson Campos, PRO, a 6 voltas

19) #12 César Ramos/ Edgar Bueno, PRO, a 6 voltas

20) #61 Marcus Índio, PROAM, a 8 voltas

21) #88 Lucas Mendes, PROAM, a 8 voltas

22) #7 Mario De Lara, AM, a 9 voltas

Confira como está a classificação da Special Edition

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 145 pontos

2) #13 Rafael Dias, 112

3) #77 Pedro Costa, 105

4) #37 Ayrton Chorne, 92

5) #87 Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli, 87

6) #82 Gerson Campos/Lourenço Beirão, 71

7) #77 Felipe Baptista, 65

8) #12 César Ramos/Edgar Bueno Neto, 65

9) #77 Dudu Barrichello, 40

AM

1) #19 Luís Debes, 106 pontos

2) #72 Giovani Girotto, 99

3) #16 Léo Martins, 93

4) #78 Léo Yoshii, 71

5) #31 Roberto Possas, 60

6) #08 Alexandre Kauê / Tiago Kfouri, 54

7) #17 Walter Lester, 41

8) #31 Cello Nunes, 37

9) #07 Mario de Lara, 15

PROAM

1) #54 Diogo Moscato, 141 pontos

2) #09 Arthur Gama, 109

3) #79 Rafael Seibel, 88

4) #88 Lucas Mendes, 86

5) #18 Dudu Trindade, 79

6) #61 Antonio Junqueira, 59

7) #01 Luca Milani/ Roberto Milani, 49

8) #61 Marcus Índio, 36

As tabelas completas de classificação da edição 2022 – Overall, GTSR Brasil, GTSR Special Edition e Rookie Off The Year (https://sprintrace.com.br/tabela-de-classificacao-2022/).

Confira os locais e datas do Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

