Diocese de Amparo anuncia afastamento temporário do padre Sidney Wilson Basaglia

Decisão foi comunicada nesta quarta-feira (6) e, segundo a Diocese, tem objetivo de permitir dedicação à defesa do sacerdote

A Diocese de Amparo informou nesta quarta-feira, dia 6 de maio, o afastamento temporário do padre Sidney Wilson Basaglia de suas funções como pároco. A decisão foi comunicada por meio de nota oficial assinada pelo bispo diocesano, Dom Luiz Gonzaga Fechio.

Segundo o comunicado, a medida foi tomada após diálogo com o Conselho de Presbíteros e com o próprio sacerdote, com o objetivo de permitir que ele se dedique, pelo tempo necessário, à sua defesa.

A Diocese ressaltou que o afastamento não implica prejuízo ao pleno exercício das ordens sacerdotais e destacou que a decisão não interfere na presunção de inocência do religioso, princípio que, conforme a nota, também decorre da investigação canônica realizada pela Igreja.

Ainda de acordo com a instituição, a Diocese permanece comprometida com a verdade, a justiça, a proteção da dignidade humana e o cumprimento das normas canônicas.

O comunicado afirma também que a comunidade será informada de maneira responsável sempre que houver necessidade e justificativa para novos esclarecimentos sobre o caso.

Ao final da nota, a Diocese de Amparo pediu orações por todos os envolvidos e declarou confiança na intercessão da Virgem Maria.

Fonte: Amparo News

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