JAGUARIÚNA AMPLIA ATENDIMENTO DE SAÚDE BUCAL COM ‘ODONTOMÓVEL’
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu no último dia 16 a nova Unidade Odontológica Móvel (UOM), fortalecendo a rede pública e ampliando o acesso aos serviços de saúde bucal no município. A van odontológica, adquirida com recursos do Governo Federal, permitirá atendimento direto a alunos da rede municipal com mais conforto, agilidade e foco na prevenção.
O “Odontomóvel” inicia suas atividades percorrendo as escolas municipais, permanecendo cerca de um mês em cada unidade. A iniciativa elimina a necessidade de deslocamento dos estudantes até as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), garantindo mais praticidade às famílias e ampliando a cobertura do atendimento odontológico.
Totalmente equipada e com climatização, a unidade funcionará como um consultório odontológico completo, com capacidade para realizar procedimentos como profilaxia, restaurações e pequenas cirurgias, assegurando atendimento humanizado e de qualidade mais próximo da população.
De acordo com a coordenadora de Saúde Bucal, Milena Gomes, a chegada do “Odontomóvel” representa um avanço estratégico na saúde pública do município. “Estamos levando atendimento até quem mais precisa, fortalecendo a prevenção e incentivando hábitos saudáveis desde a infância. Jaguariúna reforça, com a nova unidade, o compromisso com a promoção da saúde, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou.
