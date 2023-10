Direção Perigosa e Demonstração de Perícia nas Ruas de Mogi Mirim

Da Redação

Foto PM

Na noite do dia 10 de outubro de 2023, por volta das 20h24, as ruas de Mogi Mirim testemunharam um episódio de direção perigosa e demonstração de perícia que chamou a atenção das autoridades locais. No local dos acontecimentos, cerca de 25 motocicletas se reuniram para realizações de pericia e malabarismo, em um espetáculo que poderia facilmente ter acontecido em tragédia.

Os jovens que se envolveram nas manobras arriscadas não se intimidaram com a presença da polícia, até o momento em que avistaram a viatura se aproximando. Ao perceberem a chegada das autoridades, os motociclistas saíram em disparada em alta velocidade pelas ruas de Mogi Mirim.

No entanto, a fuga desesperada de um dos condutores, que pilotava uma motocicleta Honda/CG 160 Start vermelha, conduzida por E. com B. na garupa, terminou de forma dramática. O veículo veio a cair ao solo na rotatória da Estrada Amador Jorge da Siqueira Franco. A causa do acidente foi atribuída à presença de areia no local, tornando a pista escorregadia e perigosa.

Após o incidente, nada de ilícito foi encontrado com eles, embora apresentassem pequenas escoriações como resultado da queda, ambos recusaram atendimento médico no local.

Após a identificação, os jovens foram encaminhados até a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde a ocorrência foi registrada pela delegada de plantão, que elaborou o Boletim de Ocorrência.

Para garantir a segurança e o bem-estar dos menores envolvidos, os pais responsáveis ​​pelos jovens foram contatados via telefone e compareceram à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. A senhora AC, responsável por B., e o senhor JA, responsável por E.

Ao término da ocorrência, os jovens foram liberados aos cuidados de seus genitores. Esse episódio ressalta a importância de manter a segurança no trânsito e a necessidade de conscientizar os jovens sobre os perigos da direção perigosa e das orientações de perícia em vias públicas.