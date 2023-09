Direito do UNASP obtém avaliação máxima em todos os indicadores avaliados pelo MEC

Centro Universitário Adventista de São Paulo, que fica na Zona Sulde São Paulo recebeu a nota máxima do MEC, no último dia 18

O Instituto Semesp divulgou recentemente a 13ª edição do Mapa do Ensino Superior, que aponta o curso de Direito como o mais procurado entre as pessoas que querem cursar uma faculdade. Integrado por especialistas com sólida experiência no levantamento e análise de dados sobre o ensino superior, o instituto desenvolve estudos, pesquisas, indicadores e análises estatísticas referentes ao setor. Na escolha sobre seu futuro, além de avaliar os cursos mais procurados, os candidatos devem procurar uma instituição com avaliação positiva, que vai contribuir nos processos de seleção para empregos, ou mesmo, no aperfeiçoamento e preparação para concursos públicos.

No último dia 18 de agosto, os candidatos a advogado passaram a ter uma nova opção de formação em uma instituição com avaliação máxima. Apenas outras três universidades conseguiram realizar o feito. Coincidentemente no mês em que se comemora o Dia do Advogado (dia 11), a graduação de Direito do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP) recebeu nota 5 do Ministério de Educação (MEC). Esse é o conceito máximo atribuído pelo governo na avaliação de instituições de ensino superior.

Para o professor-doutor, Marcelo Alves, professor, Procurador geral e Diretor de Regulação do UNASP, “este reconhecimento tem um sabor especial, porque alcançamos a melhor avaliação possível em todos os indicadores analisados”. A nota é definida por meio de criteriosa análise do corpo docente, da organização didático-pedagógica, bem como da infraestrutura, refletindo na qualidade do curso. Com o resultado positivo, o MEC permite que o curso continue a ser ofertado, já que atende a todas as diretrizes exigidas. “É um atestado de que nosso curso possui qualidade destacada, lembrando que o UNASP também ficou com nota máxima na última avaliação institucional do MEC”, afirma.

O curso de Direito do UNASP proporciona aos alunos uma formação jurídica completa, submetendo-o à realidade da advocacia, do exercício de funções públicas, bem como incentiva a teoria-prática por meio de conteúdo acadêmico e do estágio simulado e real. Os alunos têm contato direto com pessoas experientes e qualificadas do ramo. “Com essa nota 5 do MEC, a equipe UNASP vive um momento de pura gratidão, pois o trabalho que temos realizado há mais de cinco anos foi coroado com essa excelente nota”, comemora Marcelo.

CEJUSC

Inaugurado no começo deste ano na região do Capão Redondo, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), tem se tornado um grande destaque da área, pois já recebeu 600 solicitações pré-processuais. Tanto presencialmente quanto por telefone ou e-mail, cresce a cada dia o volume de trabalho na agência de serviço jurídico gratuito. Por conta desse excesso de demandas, muitos processos terminam caindo na morosidade. Isso faz com que postos de auxílio estejam se tornando não só populares, como importantes. Assim, os casos já chegam encaminhados para os juízes, diminuindo a carga de trabalho e o tempo de espera.

Esse é o primeiro órgão estadual da região que tem como principal objetivo desenvolver a formação dos estudantes de Direito do UNASP por meio de um estágio prático e com total apoio dos coordenadores de curso. O projeto é coordenado pela juíza Cláudia Marina Maimone Spagnuolo. Todas a conciliações no âmbito cível serão tratadas perante o CEJUSC, sendo as mais comuns questões sobre visitas parentais, guarda dos filhos, divórcio, reparação de danos, cobranças etc.

Sobre o UNASP

O Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP) é uma instituição educacional com 108 anos, oferecendo ensino de qualidade da educação básica ao ensino superior (graduação, pós-graduação, MBA e mestrado) e educação à distância. Conta também com um centro cultural e artístico, experiência internacional como intercâmbios e missões, esportes, entre outros. Com o ensino voltado ao contexto dos valores bíblicos, tem três campi pelo estado de São Paulo, sendo que um na capital, outro em Engenheiro Coelho e também em Hortolândia.