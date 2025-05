Direito Trabalhista em Foco!

Olá, leitores do jornal O Regional!

É com enorme satisfação que passo a integrar este jornal como colunista semanal, trazendo um tema que afeta diretamente a vida de todos nós: o Direito do Trabalho. Minha missão aqui será transformar conceitos jurídicos aparentemente complexos em informações claras e úteis para o seu dia a dia profissional.

Mas antes, apresento-me: meu nome é Dr. Guilherme Gardinalli, orgulhosamente cidadão de Santo Antônio de Posse-SP, sou advogado formado pela FACAMP – Campinas/SP pós-graduado em Direito do Trabalho pelo PROORDEM – Campinas/SP e atuo na área jurídica desde 2016, sempre com o compromisso de atualização e o aprofundamento na área trabalhista.

Atualmente, exerço funções de liderança e representação na advocacia local: sou Diretor tesoureiro da OAB subseção de Jaguariúna e Santo Antônio de Posse, além de Presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas dos Advogados, bem como Presidente da Comissão da Jovem Advocacia desta mesma subseção, promovendo o fortalecimento da nossa classe e a defesa dos direitos dos profissionais do Direito.

Minha paixão por Direito do Trabalho me motiva a compartilhar conhecimentos, análises e reflexões sobre esse tema tão relevante para trabalhadores, empregadores e toda a sociedade. Acredito que uma compreensão clara dos direitos trabalhistas é fundamental para promover justiça social e garantir condições dignas no ambiente de trabalho.

Quero tornar esta coluna um espaço vivo de diálogo. Suas dúvidas e experiências podem se transformar em temas para nossos próximos encontros. Afinal, mais do que artigos, quero construir aqui um canal de conversa sobre questões que realmente importam para sua vida profissional.

Estou verdadeiramente entusiasmado com esta oportunidade de compartilhar conhecimento e ajudar nossa comunidade a navegar com mais segurança pelo mundo do trabalho.

Ficarei feliz em receber suas sugestões e dúvidas no e-mail: ggardinalli.adv@gmail.com Até nosso próximo encontro!

Cordialmente,

Dr. Guilherme Gardinalli

Advogado Trabalhista | OAB/SP 386.113