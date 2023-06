Direitos de ‘Romance Real’, da escritora best-seller Clara Alves, são vendidos para os Estados Unidos

Autora celebra a publicação de seu primeiro livro fora do Brasil

Fenômeno de vendas dentro da categoria young adult, a cariocaganhou novos motivos para comemorar: seu livroacaba de ter os direitos de publicação vendidos para os Estados Unidos. A obra será publicada com o título ‘London On My Mind’ pela editora Scholastic, a mesma que publica os livros dos também autores brasileiros Vitor Martins e Lucas Rocha. A expectativa é que a obra seja lançada em território norte-americano no verão de 2024.

Clara sempre esteve ligada aos livros mesmo antes de tornar-se escritora de ofício. Trabalhou por alguns anos no mercado editorial e, quando decidiu apostar no seu sonho, viu sua vida transformada pela popularidade que ‘Conectadas’ atingiu em seus mais de 120 mil exemplares vendidos. O sucesso a alçou como um dos principais nomes da literatura LGBTQIAP+ contemporânea.

“Trabalhar no mercado editorial me fez ter uma visão bem realista da profissão escritor. Então eu sempre soube que seria muito difícil, para não dizer impossível, alcançar certos sonhos. Por isso é tão difícil de acreditar que o meu livro vai ser publicado nos Estados Unidos. Às vezes parece que eu ainda sou aquela adolescente publicando on-line e sonhando em um dia ser uma autora conhecida”, confidencia Clara.

‘Romance Real’ conta a história de Dayana, uma jovem que deixou o Rio de Janeiro e mudou-se para Londres após a morte da mãe. Depois de dez anos sem encontrar o pai, ela se vê obrigada a morar com o homem que a abandonou. O que ela não imaginava era que, logo em seus primeiros dias ali, iria esbarrar em uma ruiva charmosa pulando as grades do Palácio de Buckingham. À medida que se aproximam e se ajudam a enfrentar os conflitos pelos quais estão passando, as duas se apaixonam. Mas Dayana tem certeza de que a garota está escondendo algo sobre sua relação com a família real. Será que Londres conseguirá curar o coração de Dayana e dar a ela um final feliz?

Clara e a editora Seguinte prepararam uma série de ativações para comemorar o aniversário de 1 ano da publicação da obra. Vale a pena ficar ligado nas redes sociais da autora e editora para não ficar de fora!

Sobre a escritora:

Clara Alves sempre foi apaixonada por livros. Estudou jornalismo e trabalhou no mercado editorial por anos, mas largou tudo para viver seu maior sonho: ser escritora em tempo integral. É autora do best-seller LGBTQIAP+ Conectadas (2019), que já vendeu mais de 100 mil exemplares, e de Romance real (2022), publicados pela editora Seguinte. Também participou das antologias De repente adolescente e Sobre amor e estrelas (e a cabeça nas nuvens) e publicou histórias independentes pela Amazon. Mora no Rio de Janeiro, onde passa a maior parte do seu tempo consumindo e escrevendo romances clichês de aquecer o coração.

Livro: Romance Real

Autora: Clara Alves (@claraalvesg)

Editora: Seguinte

Páginas: 264

Preço: R$ 49,90

Adquira o livro em: https://amzn.to/3Fmx0ff