DIRETOR DA KI-BARATO VISITA PAULO SILVA E ANUNCIA INAUGURAÇÃO PARA ESTE MÊS

O prefeito Paulo Silva, acompanhado do secretário de Governo Julio Blander, recebeu na tarde de sexta-feira (6), em seu gabinete, a visita de Vitor Femina, diretor operacional da rede de lojas Ki-Barato. A empresa se prepara para inaugurar uma unidade em Mogi Mirim, à rua Baronesa de Cintra, no Jardim Áurea, no imóvel onde funcionava o Supermercado Dia %. Vitor veio anunciar ao prefeito que a previsão de inauguração da 13ª loja da rede é para a segunda quinzena deste mês de setembro.

A Ki-Barato iniciou suas operações há seis anos, na cidade de Araras. Ele ganhou destaque no mercado com a venda de produtos com preços bem acessíveis, com data de validade próximo do vencimento. Isso fez a empresa crescer rapidamente, abrindo novas unidades na região, como em Leme, Mogi Guaçu e Americana. “O que era para ser apenas um negócio para complemento de renda se tornou uma rede que chega à sua 13ª loja em Mogi Mirim. O crescimento foi muito rápido”, disse Vitor. Além das unidades, a rede conta com um CD (Centro de Distribuição) em Araras.

O diretor informou ao prefeito que a previsão é inaugurar a loja no município na segunda quinzena de setembro. Mas, deve abrir as portas antes para receber os funcionários. A unidade deve contar com cerca de 30 colaboradores. Seu funcionamento será das 8h00 às 22h00 de segunda a sábado, e das 8h00 às 18h00 aos domingos.

“Tivemos um retorno positivo dos clientes para atendimento para até mais tarde. Muitas lojas funcionam até as 21h00 e, para que sai mais tarde do trabalho, tem um horário curto para suas compras. Até às 22h00, damos conforto e tempo para o cliente”, comentou. Vitor também informou que, embora ainda tenha como referência à venda de produtos próximo da data de vencimento, a rede conseguiu um volume de compras que lhe dá condições de negociar produtos com vencimento longo com os fornecedores.

Com um mix variado de produtos, com base em itens de mercearia e de refrigeração, Vitor tem uma perspectiva positiva para o desempenho da loja de Mogi Mirim. “Nossa expectativa é que ela tenha o mesmo resultado que Mogi Guaçu, que hoje está entre as três maiores da rede em vendas“, adiantou. Paulo Silva deu boas vindas à Ki-Barato, desejou sucesso e destacou que a rede está chegando num momento de crescimento econômico de Mogi Mirim.