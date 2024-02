Dirigentes da Associação Desportiva Regional estiveram reunidos em Pedreira

Pedreira sediou nas dependências da Câmara Municipal, na tarde da quarta-feira, 28 de fevereiro, Reunião Ordinária da Associação Desportiva Regional, contando com a participação de dirigentes esportivos das cidades localizadas no Circuito das Águas Paulista e Baixa Mogiana.

Entre os temas constantes da Pauta de Reunião destaque para a confirmação dos municípios que participarão das competições promovidas pela ADR na temporada de 2024. “Teremos no total 14 municípios disputando as competições, do Circuito das Águas Paulista teremos Lindóia, Serra Negra, Amparo, Pedreira, Socorro e Jaguariúna. Representando a Baixa Mogiana serão os seguintes municípios: Aguaí, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Jacutinga e Santo Antônio de Posse”, informou o Secretário de Esportes de Pedreira Valdir Carlos Volpato.

Serão organizadas competições de Basquete, Futebol de Salão, Futebol de Campo, Vôlei, Judô, Tênis de Mesa, Basquete 3×3, Natação, Xadrez, Vôlei de Praia, Beach Tênnis, além dos Jogos da Melhor Idade.

“Em nome do Prefeito Fábio Polidoro agradeço a todos os dirigentes esportivos da região pela presença, a reunião foi muito proveitosa e em breve as competições terão início movimento atletas de várias categorias”, concluiu o Secretário de Esportes de Pedreira