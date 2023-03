Distrito de Martinho Prado Júnior recebe serviços de zeladoria

Ao longo desta semana, diversas Secretarias Municipais realizaram serviços de zeladoria no Distrito de Martinho Prado Júnior. Os trabalhos devem ser concluídos nos próximos dias. Nesta semana, inclusive, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel esteve acompanhando o início dos serviços e aproveitou para conversar com os moradores.

Servidores das Secretarias Municipais de Obras e Mobilidade (SOM), de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) e de Serviços Municipais (SSM) juntamente com a Subprefeitura de Martinho Prado promoveram diversas melhorias, como limpeza de áreas verdes, pintura de sinalização de solo em ruas e avenidas e de bancos de praças, além de regularização de ruas.

“Estive em Martinho Prado ao lado do amigo e vereador Pezão e do administrador do distrito, o Guelo, além de servidores da Prefeitura. Conversamos com a população e listamos diversas melhorias que precisam ser feitas, como alterações no trânsito, instalação de faixas elevadas, pintura na sinalização e limpeza de áreas públicas. Não temos medido esforços para levar zeladoria para todas as regiões da cidade”, comentou o vice-prefeito.