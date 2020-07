Dois óbitos causados por Covid-19 foram notificados pela Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu

Mais dois óbitos causados por Covid-19 foram notificados pela Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu. São dois homens, de 80 e 56 anos, que faleceram dias 4 e 5, respectivamente.

O paciente de 80 anos já possuía histórico de comorbidades. Uma mulher de 56 anos residente em Estava Gerbi também faleceu em hospital de Mogi Guaçu, no sábado, 11.

Sete novos casos foram confirmados no boletim deste domingo, 12. No total, o município tem 1.052 positivos, com 983 guaçuanos.

Constam 1.429 testados negativos e 75 suspeitos. Existem 52 pacientes internados entre positivos e casos suspeitos, com 21 deles em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).