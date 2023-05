Dois ouros e mais medalhas para Mogi no Sul-americano de Jiu Jitsu

Entre sábado (29) e domingo (30), a equipe Manara Jiu Jitsu/Grêmio Mogimiriano, apoiada pela Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer) da Prefeitura de Mogi Mirim, participou do Campeonato Sul-americano da modalidade.

A competição foi promovida pela CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo) no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Dentro da política de valorização das mais variadas modalidades esportivas na cidade, a Prefeitura, por meio da Sejel, apoiou a equipe com o transporte para a competição.

Ao todo, oito atletas integraram a delegação na competição, que contou com a participação de lutadores de todo o continente. E o resultado não poderia ter sido melhor para a equipe mogimiriana, que teve um desempenho excepcional nas lutas.

Douglas Cavini de Oliveira se destacou na competição, conquistando o ouro no absoluto e a prata na faixa azul. José Evandro da Silva também faturou medalha de ouro, na faixa marrom, enquanto José Osvaldo de Moraes garantiu a prata na faixa branca.

Murillo Valesi Cavini de Oliveira (bronze na faixa cinza), Marlon Apolinário de Moraes (bronze na faixa branca), Roger Henrique Ribeiro Conde (bronze na faixa amarela) também subiram ao pódio. Emerson Massagardi Senna e Matheus Roncato completaram a lista de representantes da equipe no evento.