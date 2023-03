DOMINGO TEM ‘CAFÉ COM VIOLA’ NA ESTAÇÃO DE GUEDES

Neste domingo, dia 26 de março, tem mais uma edição do Café com Viola, com apresentação gratuita da Orquestra Violeiros de Jaguary.

Promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o evento será realizado no Centro de Cultura Caipira, na Estação de Guedes, às 10h.

Além da apresentação do melhor da música caipira, o público também poderá se deliciar com um café especial e bolo caseiro.

Uma programação imperdível para toda a família.