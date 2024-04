DOMINGO TEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE PRAIA 4X4 NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR

Acontece neste domingo, dia 7 de abril, nas quadras de areia do Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão” a etapa 4×4 do Campeonato Municipal de Vôlei de Praia de Jaguariúna.

O Campeonato Municipal de Vôlei de Praia é organizado pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna.

A entrada para o público que quiser conferir a disputa é gratuita.

Foto: Ivair Oliveira