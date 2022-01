Doria anuncia medidas restritivas no estado de SP para combater avanço da ômicron

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta terça-feira (11) que eventos com grandes aglomerações terão de respeitar novas medidas restritivas. A informação foi divulgada durante entrevista coletiva em Monte Aprazível (SP). “Grandes aglomerações não são recomendáveis. O Comitê Cientifico do Estado de São Paulo já expressou essa deliberação. Amanhã teremos a coletiva de imprensa no Palácio com novas informações. Hoje à tarde o Comitê Científico se reúne, e amanhã pela manhã nos passarão as informações recomendadas”, disse.