DPJ retirou nove árvores do canteiro central da Rua Abolição Trabalhos continuam no decorrer desta semana, das 8h às 17h, até que todas as 27 espécimes de grande porte sejam extraídas

O Departamento de Parques e Jardins (DPJ), da Secretaria de Serviços Públicos, iniciou um mutirão, neste domingo, 5 de fevereiro, para a extração de 27 árvores, todas de grande porte, do canteiro central na Rua Abolição. As supressões partiram do nº 117, na altura com a Avenida Francisco Glicério, e vão até o nº 307, nos bairros Ponte Preta e Vila Lídia, próximo ao Centro. O trabalho foi executado das 8h às 17h e seguirá pelos próximos dias.

Conforme laudo do DPJ, o canteiro das árvores está incompatível com o tamanho das raízes, danificando o asfalto e aumentando o risco de queda. No domingo, foram retiradas nove árvores e, nesta segunda-feira, a expectativa é de extrair mais quatro ou cinco. As árvores são da espécie canafístula e uma delas é pau-ferro. As canafístulas têm cerca de 15 metros de altura.

Estão trabalhando no mutirão cerca de 70 funcionários, utilizando 14 caminhões, quatro picadores de galho e um destocador (máquina que retira toco das árvores do solo). O serviço está sendo feito em conjunto com a concessionária de energia CPFL, que fica responsável pelas providências em relação aos fios de energia. O trânsito fica interditado pela Emdec, nesses trechos, durante o horário do trabalho.

A ação de supressão das árvores, como neste caso, está no enquadramento legal da Lei Municipal de 11.571 de 2003, com base no diagnóstico do laudo.