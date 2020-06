Dr. Newton Santana e Elias Orcini lançam pré-candidaturas amanhã em Itapira

As pré-candidaturas de Dr. Newton Santana (prefeito) e Elias Orcini (vice prefeito) acontecerão amanhã, de forma discreta, isso devido a pandemia do Covid-19.

Este encontro acontecerá no espaço Bike & Cia, apartir das 19h30, sob comando dos partidos PSB (Partido Socialista Brasileiro), PP (Partido Progressista), PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Cidadania e PL ( Partido Liberal), onde ocorrerá uma coletiva de imprensa.

Estarão presentes o Deputado Estadual José Antonio Barros Munhoz -Totonho Munhoz, do atual prefeito Jose Natalino Paganini, além de membros da cúpula da coligação Eligionários., vereadores, e lideranças partidárias.