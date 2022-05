Dr. Zeedivaldo recebe a visita de alunos da APAE

A manhã desta quinta-feira (26), começou diferente no gabinete do prefeito de Engenheiro Coelho, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, que recebeu a visita de alunos e professores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), da Escola de Educação Especial “Allcides Berton”, de Engenheiro Coelho.

Durante a visita, os alunos conheceram o trabalho do prefeito e entregaram alguns presentes, como forma de agradecer o trabalho e apoio dado à instituição pela atual administração, principalmente, durante as comemorações de aniversário da cidade.

“Fico muito feliz em receber os alunos e professores da APAE nessa manhã. Essa é uma instituição que faz um trabalho muito importante na cidade e, estamos sempre buscando formas de apoiar e financiar as necessidades deles”, disse o prefeito.

Durante as comemorações de aniversário da cidade, que ocorreram no parque de exposição, com os shows das duplas Ícaro & Gilmar e Carreiro e Capataz, a APAE foi responsável pela administração da praça de alimentação, com a renda sendo revertida para os trabalhos da instituição.

Logo no início da atual gestão, o prefeito determinou que fosse feito um estudo para que o repasse de recursos da prefeitura para instituição fosse aumentado. Logo após, o valor do repasse, que não eram reajustados há vários anos, foi triplicado.