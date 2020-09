Drama familiar e superação física: a trajetória de 16 anos de Roni até os profissionais do Corinthians

A trajetória de Roni até seu primeiro gol pelo time profissional do Corinthians é longa. E sofrida. São 16 anos de clube, um drama familiar nesse caminho, e lesões superadas em meio aos vários títulos conquistados nas categorias de base do Timão.

O volante, bancado por Dyego Coelho no time titular do Corinthians na noite da última quarta-feira, em vitória diante do Bahia, chegou ao Corinthians em 2004, para jogar futsal. Foi para o campo no sub-11 e desde então construiu uma trajetória vitoriosa no clube.

Mas houve uma grande perda no caminho: o irmão de Roni, Tupã, faleceu em 2016, vítima de um problema cardíaco que já o havia impedido de ser jogador de futebol profissional. Roni, então, prometeu ao irmão que cumpriria seu desejo e se tornaria um atleta. Deu certo.

A cada postagem que faz nas redes sociais, Roni usa a palavra “esperança”. Trata-se de uma homenagem ao irmão.

Força

Roni ficou sabendo que o irmão dera entrada no hospital quando estava com o Corinthians na Copa RS de 2016. O clube ofereceu ao volante a possibilidade de abandonar a concentração e voltar para São Paulo imediatamente. O garoto recusou.

O Timão, que naquele ano disputou quatro jogos, perdeu dois e empatou dois no torneio, acabou eliminado. Roni voltou para São Paulo junto com toda a delegação e foi do aeroporto direto para o hospital se despedir do irmão, aos 34 anos, depois de alguns dias na UTI.

Liderança

É por essas e outras atitudes que Roni sempre foi na base um líder nato. Capitão de times vitoriosos do Corinthians, sempre teve consigo o espírito de luta. De colocar o coletivo acima do individual. Por isso, sempre se destacou mesmo não sendo um craque.

Já no sub-17, mostrava a pessoas próximas sua postura de jogador profissional. Chegava antes até mesmo do sub-20 para os treinos matinais, ia sozinho à academia fazer trabalhos de fortalecimento muscular e prevenção. Sempre se cuidou.

Principalmente depois de sofrer uma lesão grave de ligamento cruzado no joelho, em 2015. Passou a ter certeza da importância de exercícios preventivos para conseguir ter sequência sem dor.

Os principais títulos conquistados por Roni na base:

• Paulistas (sub-13 e sub-15)

• Copa do Brasil (sub-17)

• Taça BH (sub-17)

• Mundial (sub-17)

• Copinha (sub-20)