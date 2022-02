Duas mortes por Covid-19 confirmadas nesta terça-feira

Dois óbitos causados por Covid-19 foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde nas últimas 24 horas. As mortes foram de uma mulher de 80 anos, que veio faleceu nesta terça-feira (15), e de outra mulher de 71 anos, que veio a óbito na segunda-feira (14), As duas sofriam de comorbidades.

Nesse mesmo período, foram confirmados 369 novos casos positivos da doença. São 28.842 casos no total. Há outros 1.414 casos suspeitos aguardando resultado de exames. Atualmente, há 19 pacientes internados por conta do Coronavírus, sendo que seis deles estão na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A Prefeitura reforça a necessidade do uso de máscara, álcool em gel e do distanciamento social.