Duo Luciana Viana e Eddy Andrade faz show de lançamento de álbum autoral em Jaguariúna

presentação gratuita de Raízes nas Nuvens acontecerá na próxima

quinta-feira (10/11), às 19h30, no Teatro Municipal Dona Zenaide, em

Jaguariúna (SP).

Há canções que são como sementes. Brotam poesia, esperança e

musicalidade na terra fértil da emoção de cada ouvinte. A lavoura,

que transcende, tem colheita certa de notas, melodias e composições de

puro encantamento. Tratando-se do duo Luciana Viana e Eddy Andrade o

resultado dessa safra criativa se dá com o álbum autoral de canções

modernas brasileiras batizado de Raízes nas Nuvens. O show de

lançamento do disco acontecerá na próxima quinta-feira (10/11), às

19h30, no Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna (SP). A entrada

é franca (os ingressos serão distribuídos uma hora antes da

apresentação na bilheteria do teatro).

Contemplado pelo ProAC (Programa de Ação Cultural da Secretaria de

Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo), a

partir do edital Nº 16/2021 – Música/Gravação, o projeto prevê,

além da gravação do álbum, da divulgação de um teaser, da

produção de uma live e da promoção de oficinas musicais, a

realização de shows de lançamento em três cidades do interior de

São Paulo: Jaguariúna, Araras e Campinas.

Quem for ao show ou escutar o álbum perceberá que o diferencial desse

duo, influenciado por referências da MPB das décadas de 1960 e 1970,

do cancioneiro regional brasileiro e do jazz, reside na somatória das

diferentes potencialidades da cantora e compositora Luciana Viana e do

músico e arranjador Eddy Andrade (violão, guitarra, baixo fretless e

voz).

“Luciana possui uma gama de conhecimentos sobre a canção popular

brasileira e o desenvolvimento de letras a partir de textos literários

de Guimarães Rosa, além de seu crescente interesse pelas palavras de

Ailton Krenak e Davi Copenawa. Já eu possuo experiência sobre as

ferramentas de composição e arranjo musical voltadas para a música

instrumental brasileira”, destaca Eddy.

Quanto à inspiração para o título do álbum, bem como para as

composições, a resposta está justamente nos lugares de origem e na

busca por pertencimento e identidade. “Mostra o entendimento de que

nossas raízes existem e são diversas, mas não necessariamente estão

fincadas em um único lugar. Elas podem vir de diferentes lugares. Isso

faz com que as referências quanto a temática, a inspiração e a

sonoridade do projeto sejam diversas”, conta Luciana.

E qual mensagem o show deve reverberar no íntimo de cada espectador?

Eddy abre a reflexão: “A natureza musical permite uma diversidade de

interpretações. Para mim, a mensagem principal está na resistência

da cultura e a necessidade de continuamente reiterá-la e expandi-la,

não permitindo que a nossa música seja reduzida a alguns ecos de uma

cultura pop plastificada e desgastada”, destaca o arranjador.

Luciana leva a palavra para o campo do telúrico. “Trata-se da busca

por raízes e por sonhos, demonstrando que eles não estão presos a

apenas um só chão, mas que são fluidos, presentes na saudade e nas

buscas. Queremos demonstrar que o fincar raízes, por exemplo, também

reside nos encontros com as pessoas e não necessariamente nos encontros

com lugares!”, avalia a cantora.

O álbum

Sob a direção do renomado pianista André Mehmari, o álbum Raízes

nas Nuvens é composto por canções assinadas pela inspiração de

Luciana Viana, em parceria com outros dois compositores: Daiane Correa e

o próprio Eddy Andrade, que fica a cargo de todos os arranjos. Soma-se

a elas a regravação de um clássico da música caipira: Tristeza do

Jeca, de Angelino de Oliveira.

Das canções autorais, o duo brinda os ouvintes com Mercúrio (toada),

Palavra saudade (ijexá/baião), O que a vida quer da gente

(improvisação com viés clássico/romântico), Coragem (chamamé),

Jussara (toada), Ybyrá (gênero musical indefinido),

Poeira-saudade-poeira (baião), Margem (maracatu), Depois desse Rio

(bossa nova) e Rastro de nuvem (rock mineiro).

Gravado em Campinas e São Paulo, o disco do duo, que tem a banda de

base formada por Cecília Collaço (bateria), Gabriel Peregrino

(percussão e voz) e Henrique Simas (baixo acústico e elétrico), conta

com as participações especiais de André Mehmari (piano,

sintetizadores e marimba), Teco Cardoso (flautas e saxofone), Carol

Panesi (violino), Edu Guimarães (sanfona), Domingos de Salvi (viola

caipira), Lucas Andrade (guitarra), Klesley Brandão (flugelhorn), além

das cantoras Ana Lis Marum e Luisa Meirelles (voz).

“Esse encontro representa uma parceria muito produtiva, amigável e de

grandes trocas, resultando em um álbum que traz canções modernas de

muita originalidade e que fazem referência e reverência às origens,

às raízes e às tradições”, pontua André. Não por acaso, “o

destaque do projeto fica justamente no encontro de uma coletividade

muito forte”.

A divulgação

Além das cópias físicas, o álbum Raízes nas Nuvens será

disponibilizado gratuitamente, a partir de 24 de novembro, nos

principais agregadores de podcast, entre os quais o Spotify e o Apple

Music.

