Dupla Beto e Fabrício é a atração da Feira Noturna nesta quarta-feira

Reportagem: Regina Vicenzotti

Os amantes da música sertaneja têm um encontro marcado nesta quarta-feira, dia 23 de agosto, na Feira Noturna de Jaguariúna. A dupla Beto e Fabrício promete agitar o público com seu repertório animado e envolvente. O evento, realizado no Parque Santa Maria, é uma iniciativa da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, e oferece entrada gratuita a todos os presentes.

Com uma trajetória musical consolidada e uma legião de fãs, Beto e Fabrício conquistaram seu espaço no cenário sertanejo com canções que misturam romantismo e animação. A dupla, conhecida por suas harmonias vocais únicas e presença de palco cativante, promete proporcionar uma noite inesquecível para os presentes na Feira Noturna.

Além do show ao vivo da dupla, os visitantes têm a oportunidade de se deliciar com uma ampla variedade de opções gastronômicas. Das tradicionais barracas de pastel aos sabores exóticos do acarajé, passando pelos lanches suculentos e o delicioso sorvete na chapa, a feira oferece um verdadeiro festival de sabores. Os apaixonados por comidas típicas também podem se deliciar com tapiocas, bolos caseiros e uma seleção de bebidas refrescantes.