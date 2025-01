Dupla é presa em flagrante por roubo em Mogi Guaçu

Na tarde de 23 de janeiro, dois indivíduos foram presos em flagrante após um roubo ocorrido no Auto Posto Kerubins, em Mogi Guaçu. Os suspeitos, identificados como E. e A., foram localizados pela Polícia Militar, no Bairro Lagoa Azul, próximos a uma motocicleta Honda CB Twister vermelha, com as características relatadas no crime.

Conforme o registro policial, a equipe identificou os suspeitos com base em imagens de câmeras de segurança do local do roubo. Durante a abordagem, um simulacro de pistola foi encontrado na cintura de E., além de R$ 117,00 em dinheiro no bolso de sua calça. Com A., foram localizados R$ 60,00.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão, e os suspeitos foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu e a prisão foi ratificada.