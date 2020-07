Dupla Jack Gianeri e Daniel estará realizando “Live” em prol do Lar dos Velhos

A dupla Jack Gianeri e Daniel realiza neste sábado, 1º de agosto, a partir das 20 horas, em seu canal oficial no Youtube, uma “Live” em prol do Lar dos Velhos “Flamínio Maurício” de Pedreira.

Jack (Jacqueline Guarnieri Gianeri) nasceu em Campinas, em 1989. Iniciou carreira solo aos 11 anos, gravou o primeiro CD em 2000 e o segundo em 2005. Se formou na FIC (2013), bacharelado em música. No final do ano de 2013, Jack iniciou um projeto com o Irmão mais novo Daniel, baterista e saxofonista.

A dupla tem quatro anos de carreira, e faz todos os tipos de evento, variando de acordo com o gosto do cliente, pois a dupla oferece shows acústicos, banda completa e até mesmo o projeto Balada DJ.