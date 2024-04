Dupla representará Amparo na final estadual do Jogos da Melhor Idade

Amparo terá representantes na final estadual do JOMI – Jogos da Melhor Idade, no mês de junho, em Itatiba.

Na competição, disputada na última semana em Casa Branca, a cidade foi representada pela dupla Rose Canina e Mercedes Piva, nas partidas de buraco e conquistou a medalha de ouro, na competição. O resultado garante as atletas na final.

A delegação de Amparo contou com 56 atletas e 6 professores que disputaram as seguintes modalidades: atletismo feminino e masculino, buraco feminino e masculino, coreografia, damas feminino e masculino, dominó masculino, malha, natação feminino e masculino, voleibol adaptado feminino A e B e masculino A e xadrez masculino.

Amparo ficou em 19° na classificação final dos jogos, que contou com a participação de 39 municípios, da região de Campinas.

“Pudemos acompanhar de perto a performance amparense na competição. O prefeito Carlos Alberto, sabe do empenho da equipe da Secretaria de Esporte e Lazer, e de nossos atletas da Melhor Idade. Pudemos oferecer a melhor condição possível, com transporte, hospedagem e tranquilidade para os representantes no JOMI. Com certeza, todos estão de parabéns”, ressaltou o secretário de Esporte e Lazer, André Geraldo Zuchi – Bidé.