Durante castrações, crianças e adolescentes recebem orientações posse responsável e cuidado com animais

As crianças e adolescentes que acompanham os tutores de animais durante as castrações no Castramóvel estão participando de uma ação de conscientização promovida pela SAMA (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente). Enquanto aguardam o procedimento nos animais, elas participam de uma mini palestra com a bióloga Ariadne Alvarenga e aprendem um pouco mais sobre adoção e posse responsável, cuidado com os animais, o que são maus-tratos e formas de denúncia.

“É uma forma de mostrar para as crianças que eles também são responsáveis pelos animais. E explicamos que o Guardião Responsável precisa cuidar dos bichinhos, manter a vacinação em dia e também falamos da importância da castração, tudo para manter a saúde e o bem-estar dos animais”, contou Ariadne. “Falamos ainda que quando eles encontrarem algum animal abandonado ou em condições de maus-tratos podem falar com a Patrulha Ambiental”, completou.

Após a ação educativa, cada criança recebe um certificado de Guardião Responsável. “As crianças são grandes aliadas no processo de conscientização da população porque sempre comentam com a família e amigos sobre o que aprenderam. Isso é muito importante para a redução de ocorrências de abandono e maus-tratos e também para que as denúncias cheguem até nós”, destacou o secretário da pasta, José Aparecido Perentel Rostirolla.

O Castramóvel continua hoje na Praça CEU, no Istor Luppi, e depois segue para o Ginásio de Esportes “José Bonifácio Coutinho Nogueira”, no Humberto Carlos Passarela, dias 18 e 19, e para o Centro Esportivo de Lazer “Hideraldo Luiz Belini” nos dias 25 e 26.

O atendimento é feito exclusivamente por agendamento prévio e seguindo a ordem do cadastro feito pelo site da Prefeitura no ícone “Cadastro Castramóvel”. A seleção dos contemplados leva em consideração os critérios de renda familiar, inscrição em programas sociais e quantidade de pessoas na família e também protetores que dão assistência aos animais de rua.