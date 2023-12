Dúvida: saúde mental

Estafa mental de final de ano, como evitá-lo?

Psicóloga elenca 5 passos para trazer equilíbrio e bem-estar neste

período

Enquanto alguns celebram o final do ano, para outras pessoas, esta

época tende a desencadear sentimentos de angústia. A famosa síndrome

de final de ano, conhecida como ‘Dezembrite’, é mais comum do que se

imagina. No entanto, é possível adotar algumas estratégias para

reduzir seus impactos.

A psicóloga Sabrina Amaral [1], da Epopéia Desenvolvimento Humano,

destaca que neste período, as pessoas costumam fazer um balanço do que

passou e planejar o próximo ano. “Mesmo sendo uma época de encontros

com pessoas queridas, sentimentos de melancolia, estresse e

autocobrança podem surgir. A síndrome é uma condição real e impacta

muitas pessoas”, destaca.

Ainda segundo a especialista, são inúmeros os fatores que despertam

emoções pesadas e a dificuldade de lidar com as adversidades, fatores

que podem afetar diretamente o equilíbrio emocional. Mas que é

possível mapear alguns deles, já que costumam surgir especificamente

neste período. Confira:

* Excesso de trabalho e dificuldade de gerir bem o tempo

* Falta de dinheiro e cobrança por presentes

* Conflitos em reuniões familiares e comparações com os outros

* Saudade de pessoas que já faleceram

* Pressão por felicidade e gratidão

* Cobrança por coisas que não realizamos

Para ela, a forma com que se vivencia a ‘Dezembrite’ difere de pessoa

para pessoa, mas, que há uma concentração muito grande nas

expectativas não atendidas: “Costumamos focar no lado negativo e esta

atitude gera angústia e sentimentos de menos-valia. É fato que o

impacto emocional é ainda maior para pessoas que são muito exigentes

consigo mesmas. A partir daí é que podem surgir os sintomas físicos e

psicológicos como ansiedade, irritabilidade, insônia, gastrite

nervosa, entre outros”, destaca.

Neste contexto, Sabrina Amaral sugere uma postura mais acolhedora com os

próprios sentimentos, em vez de fuga e negação e, por isso, elencou 5

passos que podem contribuir com este processo. Confira:

* Valorizando o positivo Desenvolva o hábito de ressaltar seus

aspectos positivos e qualidades, bem como suas vitórias e

acontecimentos de vida que foram bons. Isso despertará em você uma

sensação de contentamento e bem-estar, que são os ingredientes

fundamentais para uma boa saúde emocional. Respeite suas limitações,

valorize-se e agradeça por cada pequena conquista.

* Régua da autoexigência Quanto mais somos exigentes conosco, mais

ampliamos um estado emocional dolorido. Permita-se fazer uma reflexão

mais generosa, analisando o que você fez bem e o que pode ser feito de

forma diferente da próxima vez, transformando erro em aprendizado.

* Ressignifique Já passou pela sua cabeça que, talvez o fato de não

ter concretizado aquele plano que queria é consequência de você ainda

não estar preparado para isso? Substitua a culpa pela habilidade e

assim responda diferente numa próxima vez. Mas se você chegar à

conclusão de que faltou força de vontade, reflita se o que você

almeja é algo que genuinamente deseja, ou se está fazendo isso por

outra pessoa.

* Expectativas Ao invés de querer mudar o outro e criar expectativas,

trabalhe sua reação frente as adversidades. Pense em estratégias para

te ajudar neste momento: deixe claro seus limites (comunicação

não-violenta é sua maior aliada nessas horas), diga não e evite

discussões desnecessárias. Por fim, respire fundo e saiba que isso vai

passar.

* Presente não é moeda de troca Tenha em mente que o valor do

presente não é proporcional ao tanto de afeto que você sente pela

pessoa. Além disso, não é demérito você estar passando por

dificuldades financeiras e, por conta disso, não conseguir presentear

como gostaria. Faça um planejamento financeiro e assuma compromissos

apenas com aquilo que vai caber no seu orçamento.

A especialista ainda ressalta que é muito normal sentir-se mais triste,

ansioso ou estressado neste período, mas que é preciso tomar cuidado

para não aliviar o sofrimento utilizando mecanismos como compras

compulsivas ou até mesmo exagerar na comida ou na bebida. “Torne-se

adepto da autocompaixão e valide seus sentimentos. Este é o começo do

caminho”, indica.

A psicóloga afirma que é preciso ter um plano para cumprir seus

objetivos e alcançar sucesso, então sugere um checklist [2] para te

ajudar a ‘driblar’ o cérebro e os mecanismos de autossabotagem que te

impedem de chegar lá.

E para quem quiser se aprofundar mais, neste link [3] é possível

encontrar alguns testes que podem ajudar muito neste processo.

Sabrina Amaral é psicóloga especialista em neurociência do

comportamento, bacharel em Psicologia pela Universidade Metodista de

Piracicaba, pós-graduada em Gestão e Estratégia de Pessoas pela INPG

Business School e em Terapia Cognitiva Comportamental pela PUC-PR,

possui ainda formação em Neurociência do Comportamento Humano e

Programação Neurolinguística, além de certificações internacionais

pela Omni Hypnosis Training Center em Master Coaching e em Hipnose

Clínica Avançada.

Em mais de duas décadas de carreira treinou mais de 10 mil pessoas em

cursos e palestras, é também a idealizadora da Epopéia

Desenvolvimento Humano, que nasceu com propósito de gerar

transformação positiva na vida das pessoas, embaixadora da Rede Mulher

Empreendedora na cidade de Campinas (SP) e voluntária na Humanitarian

Coaching Network.