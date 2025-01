Projeto “Férias na Praça” irá agitar o mês de janeiro, com muitas atrações

Os domingos, do mês de janeiro, serão especiais com o Projeto “Férias na Praça” que acontecerá nos dias 12, 19 e 26, na Praça Ângelo Ferrari, sempre das 14h às 20h, com brinquedos infláveis gratuitos para as crianças.

A realização é da Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. “O Férias na Praça irá proporcionar momentos de lazer à comunidade. Estamos felizes em oferecer um evento diversificado e acessível para as crianças aproveitarem as férias na Praça Ângelo Ferrari”, destaca a Secretária de Cultura e Economia Criativa, Carina Galvão Freitas.

“Investir em atividades que promovam a Cultura e o entretenimento é fundamental para o desenvolvimento de Pedreira. O ‘Férias na Praça’ é mais uma iniciativa que reforça o compromisso da nossa Administração em proporcionar momentos de lazer e convívio para a população”, ressalta o Prefeito Fábio Polidoro.