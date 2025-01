Inscrições para concurso da Prefeitura com 180 vagas seguem até 14 de janeiro

Crédito Foto: Adriano Rosa

Edital está disponível no site da Vunesp (www.vunesp.com.br). Remuneração varia de R$ 2.837,70 a R$ 10.834,96

Quem deseja concorrer a uma das 180 vagas do concurso da Prefeitura de Campinas tem que ficar atento às datas. As inscrições terminam no dia 14 de janeiro e podem ser feitas no site da Vunesp (www.vunesp.com.br), onde também é possível acessar o edital com todas as informações. As vagas estão distribuídas em 42 cargos das áreas da saúde e geral.

A taxa de inscrição, que deve ser paga até 15 de janeiro, é de R$ 54,90 para cargos de nível fundamental, R$ 67,90 para os de nível médio e R$ 98,80 para os de nível superior. A inscrição só será validada para os casos de boletos pagos.

A remuneração para os cargos com vagas abertas varia de R$ 2.837,70 a R$ 10.834,96, além do vale-alimentação de R$ 1.772,37, vale-transporte opcional e prêmio produtividade para alguns cargos.

Conforme lei municipal, 5% das vagas estão sendo reservadas para pessoas com deficiência e 20% para pessoas pretas ou pardas. O cálculo das convocações considera as vagas autorizadas e que vierem a ser autorizadas durante todo o prazo de validade do concurso.

É importante que os candidatos leiam com atenção o edital, onde constam todas as datas e informações necessárias, e que também acompanhem as publicações feitas pela Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas no Diário Oficial. Esses comunicados podem trazer, entre outras, mudanças no cronograma previsto.

Cargos e vagas

As 180 vagas estão divididas em 42 cargos. São eles: agente de apoio à saúde – farmácia (20); auxiliar em saúde bucal (3); dentista (5); dentista – cirurgia bucomaxilofacial (1); dentista – prótese dental (1); farmacêutico (10), físico – medicina (1); fisioterapeuta (10); médico – especialidades: cardiologia (5), cirurgia vascular (1), coloproctologia (1), endocrinologia (5), endoscopia (1), gastroenterologia (1), geral (30), geriatria (1), ginecologia e obstetrícia (5), hematologia e hemoterapia (1), infectologia (3), mastologia (1), medicina do trabalho (2), medicina física e reabilitação (1), neurologia (1), neuropediatria (1), ortopedia e traumatologia (1), otorrinolaringologia (3), patologia clínica e medicina laboratorial (3), pediatria (5), pneumologia (1), psiquiatria (5), radiologia e diagnóstico por imagem (3), reumatologia (3), ultrassonografia (5), urologia (5), veterinário (5); nutricionista (10); engenheiro – especialidades: agronomia (1), alimentos (2); psicólogo (10); técnico em agricultura (1); técnico em equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos (1); técnico em saúde bucal (5); e fisioterapeuta (10).

SERVIÇO

Concurso público da Prefeitura de Campinas

Publicação do edital: 10/12/2024 (www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/)

Inscrições: de 12/12/2024 a 14/01/2025 (www.vunesp.com.br)

Taxa de inscrição: R$ 54,90 para cargos de nível fundamental, R$ 67,90 para os de nível médio e R$ 98,80 para os de nível superior.

Remuneração: de R$ 2.837,70 a R$ 10.834,96.