É HOJE: Mogi Mirim recebe Fórum de Políticas Públicas do Crea-SP

Pautados no agro, especialistas, profissionais e gestores abordam inovações tecnológicas do setor

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) realiza, nesta segunda-feira (1º/07), das 18h às 21h, o quarto encontro do Fórum de Políticas Públicas. Desta vez, Mogi Mirim é a cidade escolhida para receber a iniciativa itinerante que coloca o Crea-SP como interlocutor entre a gestão pública e os profissionais da área tecnológica. Com uma programação entre tecnologia e agronegócio, o evento acontece no Portal Hotel Mogi Mirim. As inscrições podem ser feitas no site.

A região mogiana chama a atenção pelo desempenho agropecuário, com uma produção que atrai investidores e profissionais. A cana-de-açúcar, por exemplo, teve uma produção de 3,6 milhões de toneladas em 2023, seguida pela laranja, que bateu a marca de 16 milhões de quilos, e pelo corte de frango, que somou 58 milhões kg. Os dados fazem parte do Relatório de Estatísticas da Produção Paulista do Instituto de Economia Agrícola (IEA) de São Paulo.

A presidente do Crea-SP, engenheira Lígia Mackey, comenta a oportunidade que a área tecnológica tem ao se deparar com um cenário desse tipo. “O agronegócio de São Paulo é um dos maiores do Brasil, responsável por alimentar nossa população e garantir o desenvolvimento econômico. Temos uma grande chance de criar soluções e alternativas com olhar técnico e cuidado com a sociedade, avançando em estratégias sustentáveis e em qualidade de vida”.

Além de tentar encontrar soluções para as demandas do agronegócio a partir da troca de experiência dos profissionais participantes e dos membros da administração pública convidados, o Crea-SP também possibilita um ambiente de conexão entre grandes e pequenos produtores. O objetivo é que, com isso, possam ser abordados diferentes subtemas do setor, como a Agricultura 5.0, que abrange conectividade e operação de máquinas por Inteligência Artificial (IA).

São tecnologias utilizadas para a obtenção de informações no campo, automação de maquinário e sensores, Internet das Coisas (IoT) e rede de dados móveis mais ágil, como o 5G, que fazem parte da construção de um agro mais eficiente e ecologicamente responsável, priorizando o aumento da produtividade com os recursos que já estão disponíveis, sem impactar tanto o meio ambiente.

Para participar da roda de conversa do evento, estão confirmados: Marcos Landell, diretor e pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas (IAC); Loriane Salvi, diretora do departamento de Turismo de Espírito Santo do Pinhal; Josemar Foresti, da Corteva Agriscience; e Eduardo Navarro, diretor geral da Lindsay Corporation no Brasil.

Fórum de Políticas Públicas do Crea-SP

Data e horário: 1º de julho, das 18h às 21h

Local: Portal Hotel Mogi Mirim

Endereço: Rua Antônio Rossi, 380, Jardim Pissinatti, Mogi Mirim/SP

Inscrições gratuitas aqui

Sobre o Crea-SP – Criada há 90 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades dos profissionais das Engenharias, Agronomia, Geociências, Tecnologia e Design de Interiores. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 370 mil profissionais registrados e 95 mil empresas registradas.