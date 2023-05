É neste sábado a inauguração da revitalização da Praça da Capela com apresentação do grupo Trovadores Urbanos

A inauguração da Praça Antonio Giovani Lanzi, na Capela, acontece neste sábado, dia 27 de maio, a partir das 20h. O prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel vão recepcionar a população logo após a missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário, para a solenidade de entrega da obra.

Os retoques finais na Praça da Capela foram dados pela empresa responsável e ganhou reforço das Secretarias Municipais envolvidas para a limpeza e últimos detalhes antes da inauguração. “Nós queremos que as famílias voltem a frequentar as praças públicas e a revitalização da Praça da Capela é só o começo de um trabalho que pretendemos desenvolver na cidade. Vamos ter uma noite de sábado muito agradável”, ressaltou o prefeito.

Após a solenidade de inauguração, os Trovadores Urbanos vão realizar uma apresentação especial para o público na Praça da Capela. As serenatas são a essência do grupo, que iniciou carreira em 1990, em São Paulo, oferecendo o serviço de serenatas em domicílio na capital paulista. Os músicos cantam e encantam todos, entretendo de maneira romântica e original emocionando o público.

A Praça da Capela conta com novos bancos, luminárias ornamentais, além de mesinhas e banquetas. Agora, são duas fontes: ornamental e interativa, assim como a ponte sobre o espelho d’água. O jardim passou por remodelação e revitalização. A praça também vai receber lixeiras e placas de advertência para não pisar na grama e um alerta para que as pessoas não entrem na fonte decorativa, pois a fonte interativa já tem esta finalidade.

A reforma foi feita pela JRBM Engenharia Ltda, sendo o investimento de pouco mais de R$ 2 milhões. Parte do recurso, ou seja, R$ 1,5 milhão é proveniente de emenda do deputado federal Arnaldo Jardim e o restante contrapartida do município.