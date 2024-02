EDIÇÃO DE CARNAVAL ANIMA FOLIÕES NO BAILE DA TERCEIRA IDADE

Fotos: Ivair Oliveira

Edição especial de Carnaval do Baile da Terceira Idade de Jaguariúna atraiu dezenas de foliões na tarde de quinta-feira, no Salão Multimodal do Parque Serra Dourada.

0 evento é promovido mensalmente pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Repleto de confeti e serpentina, o salão foi invadido por frequentadores fantasiados em mais um momento de descontração, alegria e diversão.