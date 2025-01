DENGUE – CCZ VAI RETOMAR AS NEBULIZAÇÕES NA PRÓXIMA SEMANA

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) deve retomar as nebulizações costais contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, já na próxima semana. O órgão, ligado à Secretaria Municipal da Saúde, aguarda apenas as notificações atualizadas sobre os casos para mapear a cidade e agir nas regiões com maior incidência da doença.

De acordo com a gerente da VS (Vigilância em Saúde) da Secretaria, Vivian Delalibera Custódio, esse mapeamento é importante para que os ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) e ACEs (Agentes de Combate a Endemias) também possam complementar o trabalho feito pelas nebulizações, realizando visitas casa a casa e orientando os munícipes.

Vivian ressalta que o número de casos de dengue está aumentando na cidade, especialmente por causa das condições climáticas favoráveis à proliferação do Aedes aegypti, como chuva e altas temperaturas. Por isso, ela pede à população que cooperem com o CCZ, mantendo os quintais limpos.

“Mais de 80% dos criadouros do mosquito da dengue estão nos quintais das residências”, adverte. Vivian diz que nunca é demais lembrar às pessoas sobre a importância de manter as caixas d’água limpas e fechadas, calhas limpas, pneus guardados em locais cobertos, além de manter garrafas, vasos, potes ou quaisquer outros objetos que acumulem água sempre secos.

SINTOMAS

Ainda de acordo com ela, também é preciso manter vasos de plantas com areia nos pratos, não acumular sucata ou entulho nos quintais e receber bem os agentes de Saúde. Já os técnicos do CCZ orientam que os moradores examinem suas casas, ao menos uma vez a cada 10 dias, que é o tempo que o Aedes leva do ovo até a fase do mosquito adulto.

Apesar do aumento dos casos de dengue em Mogi Mirim, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e PSC (Pronto Socorro Central) estão operando dentro de suas capacidades. Vale salientar que os principais sintomas da dengue são dores de cabeça ou atrás dos olhos, dores abdominais, dores musculares, febre alta e persistente, cansaço, sangramento nas gengivas, nariz e vezes e diarreia.

Outra informação importante é que a Secretaria de Saúde está disponibilizando doses da vacina contra a dengue em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para pré-adolescentes de 10 a 14 anos.