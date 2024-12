Holambra Terá Festa da Virada com Música, Diversão e Show de Luzes

Música, diversão e um show de luzes prometem um encerramento de ano inesquecível em Holambra! A tradicional Festa da Virada será realizada na terça-feira, 31 de dezembro, na Rua da Amizade (Rua Coberta), a partir das 20h30.

O evento contará com apresentação ao vivo da banda XNU, que promete animar o público com um repertório diversificado e cheio de energia. Além da música, a festa terá praça de alimentação com várias opções gastronômicas para atender a todos os gostos.

Para fechar a noite com chave de ouro, um espetáculo de fogos de artifício marcará a chegada de 2025, iluminando o céu da cidade em um momento de celebração e alegria.

Serviço

Data: Terça-feira, 31 de dezembro de 2024

Horário: A partir das 20h30

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta), Holambra

Entrada: Gratuita

Proibições: A circulação com garrafas ou copos de vidro está proibida, com exceção de champagne para o brinde da virada.

Venha celebrar e dar boas-vindas ao novo ano em grande estilo!