Edmir Chedid é internado com quadro de AVC

O deputado Edmir Chedid (União) deu entrada nesta sexta-feira (31) no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, com quadro de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Encontra-se, neste momento, consciente, estável clinicamente e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aos cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dr. Rogério Tuma e Dr. Marcos Stávale para monitorização e assistência especializadas, além de investigação de possíveis causas.

Pela manhã, o parlamentar teve um mal-estar durante uma reunião com representantes políticos realizada em seu escritório político, em Bragança Paulista. Depois, foi encaminhado ao Complexo Hospitalar Santa Casa de Bragança Paulista para exames de imagem. Por decisão pessoal, foi transferido a São Paulo. O boletim médico foi assinado pelo diretor técnico da Santa Casa, Dr. Filadefo Gândara Martins Neto.