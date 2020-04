Edmir Chedid repassa mais R$ 2,46 milhões para municípios paulistas

O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, confirmou nesta terça-feira (07) a liberação de R$ 2,46 milhões a municípios do interior paulista indicados pelo deputado Edmir Chedid (DEM), membro efetivo da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa (Alesp). O recurso financeiro é resultado das emendas impositivas do parlamentar ao orçamento estadual.

Os valores destinados às prefeituras variam entre R$ 100 mil a R$ 300 mil e deverão ser utilizados para a implementação de programas e projetos, o pagamento de despesas e a compra de materiais e equipamentos à saúde pública. “Um recurso financeiro importante ante a pandemia de coronavírus que tem resultado no efetivo aumento de gastos para as prefeituras”, complementou o parlamentar.

O repasse confirmado pela Secretaria beneficiará Atibaia (R$ 100 mil), Bom Jesus dos Perdões (R$ 100 mil), Igaratá (R$ 100 mil), Itapetininga (R$ 200 mil), Jarinu (R$ 180 mil), Lindoia (R$ 150 mil), Monte Alegre do Sul (R$ 150 mil), Morungaba (R$ 180 mil), Pedra Bela (R$ 100 mil), Pedreira (R$ 100 mil), Pinhalzinho (R$ 300 mil), Serra Negra (R$ 200 mil) e também Socorro (R$ 100 mil).

Além das prefeituras, Edmir Chedid também destinou R$ 200 mil ao Centro de Diagnóstico de Doenças do Aparelho Digestivo (Gastrocentro), da Unicamp. “Do valor total liberado pela Secretaria de Estado de Saúde, R$ 300 mil ainda aguardam os ajustes na documentação final dos municípios para a efetivação do convênio com o governo estadual. Tudo deverá estar pronto até o fim de semana”, disse.

Emendas Impositivas

Edmir Chedid garantiu no orçamento do governo do Estado de São Paulo o repasse de R$ 5,1 milhões para entidades de assistência e desenvolvimento social e municípios do interior paulista, que terão direito a valores que variam entre R$ 100 mil – como os destinados ao custeio da saúde – e R$ 630 mil – como o indicado para a reforma das pistas de pouco e de decolagem de aeroporto municipal.

Além dos municípios citados acima, o valor beneficiará diretamente as prefeituras de Águas de Lindoia, Amparo, Bragança Paulista, Brotas, Cachoeira Paulista, Itararé, Itatiba, Ituverava, Joanópolis, Nazaré Paulista, Piedade, Piracaia, Santa Cruz das Palmeiras, Tuiuti e Valinhos. “O pagamento ocorreu antes do previsto em decorrência da pandemia do coronavírus”, finalizou Edmir Chedid.