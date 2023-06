Edson e Hudson apresentam a turnê “Iguais” em Paulínia

Show será no dia 29 de junho em prol da AUPACC. Os ingressos já estão a venda

Na próxima quinta-feira, 29 de junho, Edson e Hudson protagonizam um show especial no Premium Paulínia, a partir das 19h30. A apresentação da turnê “Iguais”, desta vez, terá uma causa nobre. O valor dos ingressos serão revertidos para a AUPACC (Amigos Unidos por Amor Contra o Câncer). https://www.guichelive.com.br/aupacc-apresenta-show-beneficente-com-edson-e- hudson_22233

“Alô Paulínia, estamos chegando e convidamos a todos vocês para assistirem o nosso novo show, ‘Iguais’, e ainda ajudar a AUPACC, que precisa tanto de nós. O chão vai tremer e o bicho vai pegar”, diz Edson.

“Que coisa boa estarmos juntos mais uma vez, Paulínia. Será uma grande apresentação da melhor turnê das nossas vidas e vocês não podem ficar de fora”, completa Hudson.

“Iguais” nasceu para coroar a carreira vitoriosa dos dois irmãos que, juntos, escreveram uma das histórias mais bonitas que se tem conhecimento.

Como dito por eles mesmos, “essa é a melhor turnê das nossas vidas”. E, claro, o que o público pode esperar é um show que evidencia a fusão perfeita entre a

sensibilidade e a qualidade técnica dos artistas. Em “Iguais”, Edson e Hudson unem o talento incomparável de cada um para interpretar faixas eternas, sucessos conquistados em quase três décadas ininterruptas de muito trabalho, e homenagens a grandes artistas, referências musicais que carregam até hoje.

Mais que um novo espetáculo, Edson e Hudson criaram uma experiência única, uma viagem histórica contada por meio de uma trilha sonora arrebatadora, misturando amor, diversão e emoção, além de uma performance eletrizante.

O nome “Iguais” traduz a união e a sinergia existentes entre eles que começaram a cantar muito cedo, com 5 e 7 anos, respectivamente.

“Iguais” também fala sobre a relação de amor com o público, inserindo artistas e fãs no mesmo grau de importância para que a magia realmente aconteça.

Banda, técnica e equipe, que são o coração pulsante dos artistas, receberam o carinho merecido. Edson e Hudson entendem que para que o show ocorra, cada um (dos mais de 30 profissionais envolvidos) precisa atuar com maestria.

O conceito de “Iguais” está presente no novo cenário moderno, mas que preservou a essência sertaneja. O projeto, fruto da parceria entre a Live Talentos e a Inmagic, traz muita tecnologia e uma iluminação impecável. Projeções dão movimento e profundidade. A cada faixa apresentada, nasce uma nova cena com cores e formas distintas, despertando os sentidos e a emoção em cada um.

No repertório não faltam sucessos! Hudson, considerado um dos melhores guitarristas do mundo, nadou em águas profundas para criar um medley inspirado no filme Piratas do Caribe. Na sequência, Edson solta a voz em “Assovia”. Depois, um tiro atrás do outro com a sucessão de “Festa Louca”, “Azul” e “Porta-Retrato”.

Do próprio repertório de românticas, Edson e Hudson revisitaram os 27 anos dedicados a indústria fonográfica para interpretar “Mil Razões Para Chorar”, “Foi Deus”, Deixa Eu Te Amar”, “Esqueça Que Eu Te Amo”, “Quer Namorar Comigo”, “Amor Demais”, “Fala”, “Meu Anjo”, “Não Tem Dia, Não Tem Hora” e “Te Quero Pra Mim”.

O bom humor dos irmãos é bem representado pelo medley de “Rabo De Saia” e “Me Bate, Me Xinga”, além das canções “Não Deixo Não”, “Vamos Fazer Festa”, “Abre A Janela”, “O Bicho Vai Pegar” e “Quem Me Viu, Quem Me Vê”.

Grandes artistas sertanejos são reverenciados com “Cada Volta É Um Recomeço”, “O Grande Amor Da Minha Vida”, “Indiferença”, “Amor de Ping-Pong”, “Decida”, “Bebo Pa Carai”, “Se A Casa Cair”, “Ainda Ontem Chorei De Saudade”, “60 Dias Apaixonado”, “Fuscão Preto”, “Boate Azul”, “Sou Eu”, “Minha Estrela Perdida” e “Dois Corações E Uma História”.

Os tão aguardados solos de guitarra de Hudson ganham vida com “Beat It”, de Michael Jackson, e “Back In Black”, de AC/DC.

“Mais que cantores e músicos, somos dois grandes sonhadores. A realização disso tudo só foi possível graças ao carinho e reconhecimento de vocês, nossos fãs, ao trabalho incansável do nosso time, a Live Talentos, nosso escritório. ‘Iguais’ revela exatamente isso, a comunhão necessária, a igualdade, a importância de cada um, dentro das nossas carreiras. Muito obrigado por estarem conosco nessa jornada. Sejam muito bem-vindos ao nosso show”.

Edson e Hudson nasceram no circo e foi literalmente no picadeiro onde tudo começou. Incentivados pelo pai, o palhaço Beijinho, formaram a dupla Pep e Pupi que depois se transformou em Edson e Hudson. Os anos de luta foram recompensados no ano 2000 com a faixa “Azul”. Na sequência, tudo o que os irmãos gravavam e até o que tinha sido registrado anteriormente, se transformou em sucesso. A afinação e extensão vocal de Edson e os riffs inconfundíveis da guitarra de Hudson criaram um paradigma no mercado sertanejo. Com eles, a cena do gênero se transformou e deu início à uma nova era musical, com ritmos e influências diferentes, apresentando o novo sertanejo com atitude rock’n roll.

Ao longo da carreira, gravaram mais de 500 músicas, venderam cerca de 12 milhões de cópias. Se o objetivo de todo artista é fazer sucesso, o de Edson e Hudson é entrar para a história. E isso, eles já fizeram.

Imagens de Edson e Hudson em https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tIh- BumD7vyveuGGGEZKaV6NyyxIIrQK (crédito para Giba Jr.)

Edson e Hudson nas redes www.edsonehudson.com @edsonehudson facebook.com/edsonehudsonoficial youtube.com/OficialEdsoneHudson

Serviço:

Edson e Hudson no show “Iguais” em prol da AUPACC Data: 29 de junho

Horário: a partir das 19h30 Local: Premium Paulínia

Endereço: Rod. Adauto Campo Dall’Orto, 4545 – Parque Brasil 500, Paulínia – SP Ingressos em https://www.guichelive.com.br/aupacc-apresenta-show-beneficente- com-edson-e-hudson_22233

Mesas com os colaboradores de combate ao câncer: Chicão (19) 99747-1144

Daniel (19) 98262-5919

Roberto Giandozo (11) 98276-9953