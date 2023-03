Educação adquire livros de Espanhol pela primeira vez para alunos do ensino fundamental II

Os estudantes do ensino fundamental II das escolas da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu passaram a contar, a partir desse ano, com material didático da língua espanhola. Os livros foram adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação pela primeira vez e os estudantes já utilizam o material didático em sala de aula.

Foram adquiridos 4.221 livros Palabras Interacción que já estão com os estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental II. “Nós adquirimos o material didático pela primeira vez e os professores de Espanhol já trabalham com os nossos alunos a disciplina que faz parte da nossa grade curricular. É um investimento importante”, comentou Paulo Paliari, secretário municipal de Educação.

Além das aulas de Espanhol que fazem parte da grade curricular, a Secretaria Municipal de Educação tem desenvolvido um projeto com as escolas de ensino fundamental I e II. Aulas da língua espanhola estão sendo promovidas aos alunos no contraturno escolar. “Iniciamos o projeto com seis escolas e nossa intenção é aumentar essa oferta e atingir um número maior de estudantes”, reforçou o secretário.