Educação adquire novo reservatório de água para creche de Artur Nogueira

Equipamento tem capacidade de 20 mil litros e soluciona problemas recorrentes de vazamento e desperdícios

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação, adquiriu um novo reservatório de água para a Creche São Francisco. Segundo a Administração Municipal, o antigo apresentava diversos problemas de corrosão e vazamentos, provocados pela falta de manutenção ao longo dos anos.

O novo reservatório tem capacidade de 10.000 litros para consumo e 10.000 para incêndio, somando 20.000 litros. A reserva para incêndios vai ao encontro de projetos de expansão do pátio da escola, o que aumentaria a área construída da unidade e geraria a necessidade de hidrantes.

De acordo com a titular da pasta, Débora Sacilotto, o reservatório foi fabricado dentro de todas as necessidades e seguindo todas as legislações vigentes. “Nosso engenheiro, Luiz Figueiredo, desenvolveu o projeto e acompanhou toda a execução e instalação, inclusive indo até a fabrica para acompanhar a confecção e conferir os projetos e fabricações”, comentou.

Além disso, foi feita a construção de uma nova base para o reservatório. “A instalação resolve um problema de muitos anos de abastecimento de água na unidade com constantes vazamentos e desperdício, devido à má conservação do reservatório metálico”, destacou a secretária.

Débora revela que, o próximo passo, é a aquisição de bombas e equipamentos complementares necessários para pleno funcionamento do reservatório.