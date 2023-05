EDUCAÇÃO AMPLIA EQUIPE DE MANUTENÇÃO COM NOVOS FUNCIONÁRIOS DO CEMMIL EM MOGI MIRIM

O prefeito Paulo Silva e a secretária de Educação Ana Lúcia Bueno Peruchi recepcionaram na manhã de terça-feira (2), os novos funcionários do Cemmil que passam a integrar a equipe de manutenção da pasta. São 17 novos servidores. Com os 23 que já trabalhavam na manutenção dos prédios escolares e também auxiliam outras secretarias municipais, a equipe passa a contar com 40 membros.

“Somos gratos ao trabalho de vocês, que tem sido destaque, inclusive repercutindo positivamente em cidades da região. E agradecemos ao Dr. Paulo Silva que tem nos dado uma estrutura que a secretaria de Educação nunca teve”, disse Cristiano Gaioto, gerente de manutenção da pasta, durante o ato de recepção aos novos funcionários.

A secretária de Educação deu as boas vindas aos novos membros da equipe de manutenção e ressaltou a dedicação dos chamados ‘verdinhos’, que trabalham inclusive aos finais de semana e feriados para deixar os espaços adequados para uso de alunos e professores. “Mostrem do que vocês são capazes”, apontou.

Para o prefeito Paulo Silva, o trabalho dos funcionários do Cemmil na manutenção das unidades escolares é fundamental. “Temos 36 prédios e precisamos manter esse grande patrimônio. A responsabilidade é grande, mas só temos que elogiar o trabalho de vocês”, destacou. A ampliação da equipe se faz necessária pela demanda de melhorias e limpeza das escolas e creches.