Educação comunica sobre vagas disponíveis em cinco creches municipais

A Secretaria Municipal de Educação informa que o município conta com 186 vagas disponíveis em cinco creches. As vagas estão sendo ofertadas nos Centros de Educação Infantil (CEIs) dos bairros Jardins Santa Terezinha I e II, Residencial Ypê Amarelo e Jardim Boa Vista. As vagas são para início imediato em período integral das 7h30 às 16h30.

O CEI Décio Gonçalves Luís, no Jardim Santa Terezinha II, por exemplo, conta com 55 vagas para crianças nascidas entre 01/04/2017 e 31/03/2019 e o do Residencial Ypê Amarelo tem vagas para dois públicos: os nascidos a partir de 01/04/2021 (18 vagas) e para os nascidos entre 01/04/2019 e 31/03/2021 (36 vagas), conforme relação abaixo, mas que pode ser alterada por conta da procura.

“Normalmente, escutamos sobre a falta de vagas em creche e temos um número significativo de vagas disponíveis e para início imediato que pode atender a demanda que existe no município. Esta oferta reflete o trabalho de ampliação de vagas que tem sido realizado por nós”, comentou o secretário municipal de Educação, Paulo Paliari.

Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Educação, localizada à Avenida Bandeirantes, número 945, no Parque Cidade Nova. O atendimento é realizado de segunda a quinta-feira, das 8 às 11h30 e das 13 às 16 horas. É preciso apresentar cópia da certidão de nascimento e do comprovante de endereço.

VAGAS DISPONÍVEIS*

CEI Maria Therezinha Boretti de Almeida- Residencial Ypê Amarelo

18 vagas para os nascidos a partir de 01/04/2021

36 vagas para os nascidos entre 01/04/2019 e 31/03/2021

CEI Décio Gonçalves Luiz- Jardim Santa Terezinha II

55 vagas para os nascidos entre 01/04/2017 e 31/03/2019

CEI Padre Longino Vastbinder- Jardim Santa Terezinha II

26 vagas para os nascidos entre 01/04/2019 e 31/03/2021

CEI Lar Menino Jesus -Jardim Santa Terezinha

12 vagas para os nascidos a partir de 01/04/2021

17 para os nascidos entre 01/04/2019 e 31/03/2021

CEI Marilene Ferreira Mamede Franco- Jardim Boa Vista

12 vagas para os nascidos entre 01/04/2019 e 31/03/2021

*os números disponíveis podem sofrer alteração por conta da procura