EDUCAÇÃO CRIA POLOS PARA ATENDER CRIANÇAS EM PERÍODO DE FÉRIAS

A Secretaria de Educação iniciou, nesta segunda-feira (11), o atendimento de creche às crianças da rede municipal de ensino que não têm com quem ficar neste período de férias e recesso escolar devido ao trabalho de seus pais e responsáveis. São dois polos que atenderão 136 crianças do B1,B2, M1 e M2 em tempo integral até o próximo dia 22. Os polos escolhidos ficam no CEMPI (Centro Educacional Municipal de Primeira Infância) “Pedagoga Gessia Cristina Cruz Mazon”, no Jardim Paulista, onde 53 crianças serão atendidas e no CEMPI “Professora Dirce Aparecida Januário Lenhari”, no Mogi Mirim II, onde 83 crianças serão atendidas. Os polos foram escolhidos como sendo locais que facilitam o acesso a todos, já que as crianças atendidas são de diversas unidades da rede municipal de ensino. Vale ressaltar que as inscrições para as famílias interessadas aconteceram nos dias 27,28 e 29 de junho. Neste período, cada unidade escolar distribuiu aos pais e responsáveis o comunicado referente aos polos e ao período de inscrição.