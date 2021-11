Educação de Artur Nogueira abre matrículas para EJA 2022 e retorna sede para o Cardona

Matrículas podem ser realizadas na EMEF Pref. Ederaldo Rossetti (CAIC) e na EMEF Francisco Cardona, das 7h às 17h

Com o intuito de promover inclusão social e acesso à educação, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação, abriu o processo de matrículas para o ano letivo de 2022 da Educação de Jovens e Adultos (EJA), popularmente conhecida como supletivo.

A pasta informa que a EJA é para todos que não concluíram os estudos na fase de alfabetização do 1º ao 4º ano e que desejam optar por uma forma mais rápida de finalizar o ensino básico, em dois anos.

As matrículas podem ser realizadas na EMEF Pref. Ederaldo Rossetti (CAIC) e na EMEF Francisco Cardona, das 7h às 17h, e se estendem até o fim do mês de janeiro. Para se inscrever, é necessário levar RG; CPF; comprovante de endereço; certidão de nascimento ou casamento e histórico ou declaração escolar (se tiver). Poderão se inscrever pessoas a partir de 15 anos.

Mudanças

Até esse ano, as aulas da EJA vinham sendo ministradas na EMEF Pref. Ederaldo Rossetti (CAIC), no Parque dos Trabalhadores. Anteriormente, elas aconteciam na EMEF Francisco Cardona. Contudo, após pesquisas e levantamentos sobre o fluxo de alunos nos últimos anos, a pasta constatou que houve evasão escolar desde que a mudança da escola ocorreu.

Diante disso, pensando em alcançar alunos de diversas localidades do município, a secretaria de Educação informa que, a partir de 2022, as aulas voltarão a ser ministradas na EMEF Francisco Cardona, localizada no Jardim de Faveri, em uma região central.

“Recebemos algumas reclamações de que nossos alunos deixaram de frequentar a EJA por ser em um local muito distante. A queda de frequência foi substancial. A Educação precisa estar ao alcance de todos”, argumentou a titular da pasta, Débora Sacilotto.

Sobre a EJA

A EJA é uma modalidade de ensino criada pelo Governo Federal que engloba toda a Educação Básica do país, destinada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada. Essa categoria permite que o aluno retome os estudos e os conclua em menos tempo. Além disso, sua qualificação pode proporcionar melhores oportunidades de trabalho no mercado.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira