Educação de Artur Nogueira capacita profissionais e potencializa atendimento aos estudantes

Cerca de 130 Agentes de Desenvolvimento Infantil (ADIs) e educadores participaram de uma nova capacitação na quarta-feira (22)

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação, promoveu na última quarta-feira (22) mais uma importante capacitação para os Agentes de Desenvolvimento Infantil (ADIs) e educadores das creches municipais. O evento, que contou com a participação de cerca de 130 profissionais, teve como objetivo aprimorar as práticas pedagógicas para continuar garantindo um atendimento de qualidade aos alunos.

A programação foi diversificada e abordou temas relevantes para a atuação dos profissionais da educação infantil. Entre as palestras oferecidas, destacaram-se o “Projeto Abraçar” que, ministrada pelas psicólogas Crislaine e Andréia, destacou a importância do vínculo afetivo entre crianças e educadores, além de apresentar ferramentas para fortalecer o desenvolvimento emocional das crianças.

Já a fisioterapeuta Carina apresentou um panorama sobre o desenvolvimento infantil, com foco nas diferentes etapas e nas atividades que podem estimular o crescimento das crianças. Além disso, a enfermeira Vanessa Junqueira ministrou uma palestra sobre primeiros socorros, orientando os profissionais sobre como agir em situações de emergência.

A secretária de Educação, Débora Sacilotto, destacou a importância da capacitação para a qualidade do ensino na rede municipal. “Acreditamos que investir na formação continuada dos nossos profissionais é fundamental para garantir que as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade e integral”, afirmou a secretária.

Após a capacitação, as diretoras das creches realizaram um acolhimento com as equipes para discutir as temáticas abordadas e integrar as novas aprendizagens ao dia a dia das instituições.

Com o retorno das crianças às creches nesta quinta-feira (23), a expectativa é que os conhecimentos adquiridos durante a capacitação contribuam para um atendimento ainda mais completo e humanizado.