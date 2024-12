Educação de Artur Nogueira realiza 1º Seminário de Boas Práticas em Alfabetização

Iniciativa faz parte do Programa Alfabetiza Juntos SP, vinculado ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação de Artur Nogueira, promoveu o 1º Seminário de Boas Práticas, marcando o encerramento da formação continuada de professores alfabetizadores do 1º e 2º anos da rede municipal.

A iniciativa aconteceu nesta quarta-feira (4), e faz parte do Programa Alfabetiza Juntos SP, vinculado ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Essa é mais uma política do MEC que visa garantir a alfabetização de todas as crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental.

O programa estadual também tem como objetivo recuperar aprendizagens dos alunos do 3º ao 5º ano, afetadas pela pandemia.

Assim, em Artur Nogueira, professores e coordenadores pedagógicos participaram de encontros de estudo ao longo do ano, sob a orientação da formadora municipal Carla Duzzi. As reuniões fortaleceram as práticas pedagógicas, com foco especial na alfabetização e no desenvolvimento da fluência leitora.

Compartilhando Experiências e Resultados

Nesta quarta-feira (4), o seminário destacou as práticas bem-sucedidas implementadas em escolas municipais, incluindo as EMEFs Edmo Wilson Cardoso, Elysiário Del’Alamo, Francisco Cardona, Prefeito Ederaldo Rossetti, Profª Alcídia Teixeira Whitaker Matteis, Ver. Prof. Amaro Rodrigues, e as EMEIEFs Maria Plascidina de Almeida Filippini, Osni José de Souza e Profª Aparecida Dias dos Santos.

De acordo com a Secretaria de Educação Municipal, as boas práticas apresentadas são resultados do trabalho contínuo dos educadores, que buscaram soluções inovadoras para garantir o aprendizado mesmo diante dos desafios recentes.

Reconhecimento e compromisso

O evento contou com a presença de autoridades da educação, como a secretária de educação Débora Del’Bianco Barbosa Sacilotto e a diretora geral de ensino fundamental Simone Strassa Miranda. Ambas destacaram a importância da formação continuada dos profissionais da educação.

“Investir no desenvolvimento dos nossos professores é essencial para oferecer uma educação pública de qualidade e assegurar o futuro das nossas crianças”, afirmou a secretária Débora.

O 1º Seminário de Boas Práticas reforçou o compromisso do município com a melhoria contínua da educação municipal, mostrando que, com dedicação e colaboração, é possível alcançar avanços significativos na alfabetização e no desenvolvimento dos estudantes.