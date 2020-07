Educação de Holambra entrega cerca de 2 mil novas apostilas para estudo à distância

O departamento municipal de Educação realizou a entrega de cerca de 2 mil novas apostilas com conteúdo de aulas para estudo à distância. O material, preparado por educadores da rede, foi distribuído durante todo o dia na escola em que a criança está matriculada. Pais e responsáveis que não puderam pegar os cadernos hoje têm até sexta-feira, das 7h às 12h, para fazer a retirada. Estudantes a partir do Nível 1 da Educação Infantil devem apresentar os cadernos recebidos no mês de maio. O material irá passar por avaliação dos professores.

Bianca Greice do Nascimento, que é mãe do Saimon, de 10 anos, foi até a escola municipal Jardim das Primaveras perto do horário de almoço. “Foi super tranquilo. Tenho achado a entrega do material e a qualidade dele muito boa”, falou a dona de casa, moradora do bairro Imigrantes.

A mãe da Maria Luiza, Silvia Lourenço da Silva Sarafim, decidiu retirar a apostila para a filha, estudante do 4º ano, logo cedo. “A apostila estava na sala, em sacolinhas, com o nome de cada aluno”, contou. “O material tem a linguagem da série dela. E achei importante a correção do caderno anterior pois assim o professor vê se o aluno entendeu o que está sendo ensinado”.

As atividades da apostila – equivalentes a 8 semanas de aulas – contêm temas que integram todas as disciplinas obrigatórias e que fazem parte da Base Comum Curricular Nacional. O material é composto por textos, lembretes pedagógicos, exercícios, sugestões de leitura e de atividades físicas, além de recomendação de livros, filmes e experimentos de acordo com a idade do estudante.

Dúvidas sobre o material podem ser tiradas por meio de contato telefônico com os educadores nas escolas entre 7h e 12h.

Troca de item do kit de alimentação escolar

Pais e responsáveis também têm até sexta-feira para efetuarem a troca do achocolatado que compõe o kit de alimentação escolar entregue na última semana. A substituição se dá em função de problemas apresentados em algumas das amostras distribuídas. A empresa responsável pelo fornecimento foi notificada pela Prefeitura e disponibilizou produtos novos para todas as famílias. Caso ainda possua o achocolatado, o morador deverá levá-lo para a troca. Já quem não dispõe do produto poderá também levar para casa um novo item, sem qualquer prejuízo.