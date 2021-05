Educação de Holambra inicia entrega de alimentação escolar em duas etapas

De Holambra

O Departamento Municipal de Educação irá distribuir a partir de quinta-feira, 29, o terceiro kit do ano de alimentação escolar aos alunos da rede municipal de ensino – desta vez, em duas etapas.

Nesta quinta-feira, dia 29 de maio, serão entregues os itens perecíveis, como frutas, legumes e os ovos. Já no dia 6 de maio é a vez do frango e dos itens não-perecíveis, como arroz, feijão e macarrão. A distribuição será realizada sempre entre 7h30 e 18h na unidade em que o aluno está matriculado. O kit deve ser retirado pelo pai, mãe ou responsável legal do estudante, que precisará apresentar um documento de identificação, como RG ou CPF, e o Cartão Cidadão do aluno.

A entrega é feita para todos os estudantes, do berçário ao 9º ano do ensino fundamental e também para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). “São mais de 2.300 kits. Esta medida é importantíssima pois tem o objetivo de recompor a merenda neste momento em que as atividades educacionais têm sido realizadas à distância”, reforça o titular da pasta, Alexandre Moreira. Ele explicou ainda que na retirada dos itens é preciso devolver a apostila referente ao mês de abril. Ela passará por avaliação dos educadores.

Os itens de cada kit variam de acordo com a orientação nutricional para cada faixa de idade. Porém, todos os kits são compostos por frutas e legumes, peito de frango desossado e sem pele, itens básicos como arroz, feijão, macarrão, sal, óleo e leite em pó e, em alguns casos, itens complementares como ovos, biscoitos e outros artigos. A entrega em duas etapas se dará por motivo de atraso na entrega de alguns produtos por parte dos fornecedores. Ela seguirá todas as normas de higiene e não serão permitidas aglomerações.