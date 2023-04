Educação e Defesa Social discutem ações de orientações e segurança nas escolas

A Lei Municipal n° 6.242 que cria o programa de prevenção a criminalidade violenta, o “Guardiã da Cidadania”, foi aprovado pela Câmara Municipal e promulgado pelo prefeito Toninho Bellini no último dia 13. Tendo como principal objetivo o desenvolvimento de políticas e atividades voltadas às ações de segurança pública, especialmente com a Ronda Guardiã junto aos grupos vulneráveis de mulheres e idosos e o Ronda Escolar através do trabalho preventivo junto às crianças e adolescentes, o programa tem data prevista de lançamento no dia 26.

No entanto, em decorrência dos últimos acontecimentos trágicos nas escolas do Brasil, a Prefeitura – através da Secretaria de Educação e da Guarda Civil Municipal – já está trabalhando ativamente para intensificar a segurança das escolas da Rede Municipal através de ampliação nas rondas escolares e estudo do descritivo para abertura de licitação de componentes de aumento da barreira física das escolas. Além disso, todas as escolas municipais já possuem câmera de monitoramento interno e alarmes ligados à Central de Vigilância Municipal e ao Centro de Operações e Inteligência (COI) da GCM, com monitoramento 24 horas por dia.

Diante desse tema, a Prefeitura de Itapira aproveita para manifestar solidariedade com as famílias e equipes escolares que sofreram com as tragédias dos últimos dias.