Educação finaliza projeto sobre hábitos de alimentação saudável

A Secretaria Municipal de Educação encerrou na manhã desta quinta-feira, dia 8 de julho, o projeto Meus Hábitos Saudáveis, que levou a alunos e professores informações sobre alimentação saudável, a importância da atividade física e, ainda, uma aula de yoga para colocar em pauta o tema da saúde mental. A ação foi realizada ao longo do mês de abril por meio de parceria com as empresas Ingredion e NTICS Projetos.

Durante uma semana, estudantes entre 6 e 14 anos estiveram envolvidos por uma hora diária dentro do período de curso com assuntos relacionados a dieta balanceada, pirâmide alimentar e exercícios.

“O projeto teve cerca de 11 horas de capacitação para crianças e professores da rede pública da cidade”, conta a secretária da pasta, Ana Flávia Chiorato. “Foram realizadas atividades interativas, lúdicas e divertidas para incentivar crianças e adolescentes a adotarem hábitos mais saudáveis”.

Beatriz Soares Dias, aluna do 4º ano do Ensino Fundamental I da EMEF Professora Rita de Cássia Gomes da Silva Cola, foi presenteada com um tablet por ter cumprido todas as etapas do projeto. No último dia de oficinas, os alunos tiveram uma aula especial de yoga com João Soares e Rosa Muniz, integrantes do Yoga com Histórias e conhecidos pelo programa de mesmo nome na TV Rá Tim Bum e TV Cultura. Já os professores da rede receberam capacitação sobre o tema em workshop com a nutricionista Raquel Francischi.

O projeto atende às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Saúde e Bem-Estar, Educação de Qualidade, Redução das Desigualdades e Parcerias e Meios de Implementação. Além de Mogi Guaçu, o projeto atendeu estudantes e professores das cidades de Mogi Mirim e Conchal (SP), Balsa Nova e Campo Largo (PR), São Gonçalo (RJ) e Cabo de Santo Agostinho (PE). No total, participaram 4.918 alunos e 177 professores pelo país.